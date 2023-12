Achille Lauro su Prime Video | «Questo documentario chiude un cerchio e ne apre un altro»

(Di giovedì 14 dicembre 2023) «I delinquenti, la droga, l’ambizione «Così sono diventato» Il Giornale, di Paolo Giordano, pag. 27 «Ho capito che non volevo fare la fine delle persone con le quali ero cresciuto». Con questa frase si capisce lo spirito di Ragazzi Madre – L’Iliade, il docufilm da oggi suche mostra comeDe Marinis sia diventato, una delle novità più sorprendenti dell’ultimo pop italiano. «une neun», ha spiegato lui ieri nell’anteprima al cinema Anteo di Milano. Che cosa chiuda è abbastanza chiaro, che cosa apra ancora no ma fa lo stesso.la parabola di un ragazzo che a ...

'L'epopea omerica' di Achille Lauro, arriva il docufilm sul suo percorso artistico

Arriva giovedì 14 dicembre in esclusiva su Prime Video il docufilm Ragazzi Madre - L'Iliade, che racconta la storia di, diretto dallo stessoe prodotto da De Marinis Group in collaborazione con Prime Video. Nel film, presentato in anteprima a Roma l'11 dicembre in un evento segreto dedicato a 400 ...

Achille Lauro: l'auto del famoso cantante Virgilio

Maneskin: Ethan Torchio si veste da Babbo Natale e porta il disco Rush! in regalo a Damiano, Victoria e Thomas

"Così sono diventato Achille Lauro" Rossella Brescia: i bivi tra l'amore e il lavoro - Storie di donne al bivio 13/12/2023 Torturò fino alla morte suo figlio di due anni Mehmed: nel processo bis il ...

Artie 5ive e Rondodasosa: la rivalsa come benzina

Leggi la recensione di MOTIVATION 4 THE STREETZ di Artie 5ive & Rondodasosa e le recensioni di tutti gli ultimi album usciti su Rockol.it ...