Accoltella compagna di scuola dopo una lite | arrestata 17enne

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno arrestato a Caserta per tentato omicidio una ragazza di 17 anni – diventerà maggiorenne tra pochi giorni – con l’accusa di averto una 18enne in seguito ad unaavvenuta all’interno dell’istituto superiore Buonarroti. Entrambe le ragazze frequentano laserale. Secondo quanto accertato dai carabinieri, le due, forse per vecchi rancori e antipatie, avrebbero iniziato a litigare appena terminata la lezione, mentre erano ancora a; un confronto acceso, degenerato quando laha estratto un coltello a serramanico ed ha iniziato a colpire l’altra giovane, che è rimasta ferita al collo e al torace. In poco tempo sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno portato la 18enne in ospedale, dove è stata ricoverata ...

