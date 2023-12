Accademia dello Sport | all’asta le maglie dell’Atalanta | raccolti 8 100 euro per screening al seno e chemioterapie

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Albano Sant’Alessandro. Quasi 200 persone, 8.100solidale e nuovi progetti a supporto del territorio bergamasco: questo, in estrema sintesi, il succo della serata di festa organizzata in occasione del Natale dall’per la Solidarietà di Bergamo alla Collina dei Sogni di Albano Sant’Alessandro. Si chiude dunque col botto il 2023 dell’associazione che, come sempre, approfitta del bilancio annuale per rilanciare in grande stile sull’attività 2024. Dopo il resoconto dell’attività, ripercorsa dettagliatamente da Giovanni Licini che ha rivolto anche il doveroso ringraziamento a volontari e sponsor, è stato il momento delle anticipazioni, a partire da due grandi progetti che caratterizzeranno queste ultime settimane dell’anno, entrambi in ambito ...