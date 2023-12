A S Siro | il quartiere più giovane di Milano | una mostra fotografica racconta i sogni dei ragazzi italiani di seconda generazione | oltre gli stereotipi Ed è parte di un progetto più ampio - con Comune | Regione | università e Terzo Settore - che punta a rigenerare il quartiere rafforzando le risorse di chi ci vive

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Non ci sono solo trapper tra idi S., ilpiùdi, abitato per metà da stranieri. La realtà è molto più ricca e sfumata di come venga spessota. Si può iniziare a conoscerla grazie alladi Marco Ferrario, SanProject, che si può visitare fino a gennaio in via Gigante, allo spazio OFF Campus del Politecnico a San, dove si svolgono ricerche e laboratori con le realtà di base. Uno dei ritratti di Marco Ferrario esposti allaSanProject presso lo Spazio Off Campus del Politecnico diin via Gigante Marco Ferrario lavora da due anni nel ...