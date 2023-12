A colloquio con Katia D’Avanzo

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 14 dicembre 2023) In esclusiva per Terzotemponapoli.com parliamo con l’Avvocato e Procuratore sportivo Fgci e Fifa esperta di calcio internazionale e giovanile, con cui a 360° affrontiamo il momento della stagione agonistica. Sofferta qualificazione della Nazionale, aspettative e prospettive considerando la collocazione dacampioni d’Europa nella quarta fascia quella più difficile, perché la nazionale stenta? Il Calcio è fatto di risultati, e in un momento difficile per l’Italia, rispondela qualificazione agli Europei2024 è il Nostro miglior risultato! Non importa in questo momento la fatica per ottenere unpareggio con l’Ucrania, bisogna valutare il risultato portato a casa. In questi mesi che ci separanodagli Europei sarà Spalletti il vero traghettatore, l’unico a fare la differenza, perché incarna valorimorali e di risultato che solo chi ha viaggiato in ultima ...