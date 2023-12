18enne accoltellata dalla compagna di classe dentro la scuola | arrestata una 17enne per tentato omicidio

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un fatto gravissimo si è verificato all’istituto tecnico Michelangelo Buonarroti di Caserta. Secondo quanto si apprende, una ragazza di 17 anni ha accoltellato una suadidurante una lezione serale. La vittima si trova ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Mentre l’autrice dell’aggressione a mano armata è statacon l’accusa di.Leggi anche: “Pura follia!”: ex studente entra ae con un pugno rompe un timpano a un, perché lo ha fatto I precedenti tra le due ragazze Allertati dal personale scolastico, i carabinieri della compagnia di Caserta sono giunti sul posto in pochi minuti, insieme ai medici del 118. Da quanto emerge, mentre la lezione era in ...