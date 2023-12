13 Dicembre 2023 – Stati Uniti | aperta formalmente l’inchieste per impeachment nei confronti di Joe Biden

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Congresso degliha approvato l’apertura formale di un’inchiesta perneidi Joe, motivata dai controversi affari del figlio del presidente all’estero, ma ritenuta completamente infondata dai democratici. A Jenin, in Cisgiordania, un ragazzo di 13 anni è morto perché i blindati israeliani, da due giorni impegnati in una nuova offensiva, bloccano l’arrivo delle ambulanze all’ospedale Khalil Suleiman, supportato da Medici Senza Frontiere (Msf). Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato in un’intervista che l’esercito ucraino sta “rapidamente” perdendo terreno sulle prime linee del conflitto in Ucraina. La giudice federale di Washington Tanya Chutkan ha deciso di congelare il procedimento contro Donald Trump per la tentata sovversione delle elezioni ...

Milano, 23"Abbiamo fatto quello che era nostro dovere fare per difendere il lavoro e il risparmio degli italiani", le parole di Salvini sul Mes a Milano.Roma, 23"Natale deve essere anche un'occasione per riflettere e oggi il nostro pensiero va a coloro che non possono purtroppo viverlo con serenità. Penso alle persone ammalate, alle loro ...Nella mattinata di venerdì 22 dicembre la Polizia Locale ha provveduto ad elevare alcune contravvenzioni in Piazza Angelo da Orvieto, in rispetto ...Sull'Abruzzo leggero aumento della nuvolosità in particolare sui settori adriatici. Temperature in lieve diminuzione, massime intorno ai 15 gradi sulla fascia costiera, 10-12 gradi nelle aree interne ...