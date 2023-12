10 | 3 miliardi all' anno | il tesoro con cui Vladimir Putin sconvolge l' Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Quella tra Russia e l'Ucraina non è una guerra di invasione, ma una "guerra civile". Parola del presidente russo, che nella sua conferenza stampa di fineha lanciato messaggi precisi e minacciosi all'Occidente. "I russi e gli ucraini sono essenzialmente un solo popolo e ciò a cui stiamo assistendo ora è una grande tragedia che assomiglia a una guerra civile tra fratelli su fronti opposti". "E non è nemmeno colpa loro - prosegue -, tutto il sud-est dell'Ucraina è sempre stato filorusso". Mosca, annuncia lo Zar, "stanzierà ognioltre milledi rubli (10,3di euro, ndr) per lo sviluppo" delle regioni ucraine annesse per favorire "la loro graduale inclusione nella vita economica e sociale della Russia". Un "tesoretto" che conferma, se mai ce ne ...