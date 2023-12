(Di mercoledì 13 dicembre 2023)di. Due cose internazionali piuttosto serie: Americani che tirano un calcetto a Bibi e a Zelensky. Travaglio che definisce la Nato criminale. Meloni se la prende con Draghi, ma in realtà era il Pd. Sallusti su piazzale loreto, che mo’ diventa una cosa fascista. Musk ad Atreju grazie ad Andrea Stroppa. Intervista pazzesca a debenedetti di merlo, quello buono. Suicidio assistito e pagato. Case occupate senza Imu e occupazioni scolastiche a Roma.casino superbonus #rassegnastampa13dic L'articolo proviene da Nicola

Lo Chef Andrea Candito svela le proposte dedicate alle festività 2023

Tra le proposte di pesce , ladi King Crab, caviale Calvisius Traditional, tuberi e timo ... zafferano, verza e pere cosce , ed il Bottone di piccione conpatate e alloro . La seconda ...

Zuppa di Porro 13 dicembre 2023 Nicola Porro

Ospedale di Tivoli, 3 morti come nel Terzo mondo Nicola Porro

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi martedì 12 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv Da una nuova puntata di «Un professore», la serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann, all'attualità di «È sempre Cartabianca» ...

Lazio in campo a Formello per la rifinitura anti Atletico: non si vede Patric

di Valerio Marcangeli La Lazio è scesa in campo stamattina per la rifinitura in vista del match contro l'Atletico Madrid. Sarri attendeva Patric, ma quest'ultimo è ...