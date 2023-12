Zelensky deve convincere i repubblicani oltranzisti per sbloccare 61 miliardi e salvare Kijiv

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un paso doble per superare l’empasse creata dai: Volodymyrin visita a Washington ha incontrato Joe Biden e ha espresso preoccupazione per il rischio che un ritardo ulteriore nella concessione degli aiuti militari all’Ucraina possa mettere a rischio i civili. La capitale Kyjiv potrebbe infatti a breve trovarsi senza lo scudo missilistico per difendersi dagli attacchi aerei. Anche mantenere le posizioni sui territori riconquistati sta diventando complicato senza un supporto costante. Dal canto suo, Biden all’opposizione non le ha mandate a dire: «Ostacolare il supporto all’Ucraina è solo un grande aiuto alla Russia». La diffidenza repubblicana nei confronti del pacchetto di sostegni militari da 61di dollari ha molto a che fare con le istanze delle prossime elezioni presidenziali americane. ...