Il solito veto di Orbàn potrebbe impedire l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue

...approvare il piano da sessanta miliardi di sostegno a Kijyv e in questi giorni Volodymyrè ... L'analisi è condivisibile: far mancare il supporto a Kijyv significherebbe servire una ...

Zelensky, assist di Biden: "Il blocco degli aiuti Regalo di Natale a Putin" ilGiornale.it

Zelensky a Washington in missione per gli aiuti. "I ritardi assist a Putin" ilGiornale.it

Zelensky, assist di Biden: "Il blocco degli aiuti Regalo di Natale a Putin"

Il presidente Usa: "Noi sempre al vostro fianco". Il leader ucraino: "Possiamo vincere, produrremo armi assieme" ...

Zelensky calls for ‘results’ from Washington, not just words of support

Ukrainian President Volodymyr Zelensky left Washington securing vocal support from President Biden, Democrats and Republicans on Capitol Hill, but his visit was unable to break a congressional ...