Zachary Levi attacca James Gunn per il casting del fratello Sean | Quando sei il fratello del capo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)criticaper aver ingaggiato ilnel ruolo di Maxwell Lord nel DC Universe. Pochi giorni fa è stato annunciato chedel registae attore apparso in Una mamma per amica e Guardiani della Galassia Vol. 3, interpreterà il villain Maxwell Lord nei film del DC Universe. La notizia ha sorpreso i fan, che si aspettavano un nome più noto per interpretare l'antagonista, e non tutti sono stati contenti del. Ai microfoni di ComicBook.com,(interprete di Shazam) ha espresso tutto il suo disappunto suldi ...