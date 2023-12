Youth League | Newcastle-Milan 3-1 | sconfitta con Tonali spettatore

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Girone diche si è chiuso con, gara che i rossoneri hanno perso per 3-1. Al Whitley Park i bianconeri si impongono sulla squadra di Ignazio Abate, proprio sotto gli occhi di Sandrod’eccezione al fianco di Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scouting del. La gara, in realtà era ininfluente per il destino europeo del Diavolo, visto che i ragazzi di Abate erano già certi non solo della qualificazione, ma anche del primo posto nel girone. Pronti via ed i rossoneri sono già avanti dopo soli 8 minuti: Liberali rientra dalla destra e calcia con il sinistro, trovando la papera del portiere di casa Janusz. Diavolo che rimane in pieno controllo del match nel primo tempo, con gli inglesi pericolosi solo su piazzato. ...