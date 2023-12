Youth League 2023 24 | il Milan cade in Inghilterra | il Newcastle passa 3-1

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Una sconfitta indolore per ildi Abate che nell’ultima uscita incontro ilè caduto per tre reti ad uno. Il cammino però nellaperò non si macchia, visto che i rossoneri avevano già messo al sicuro la testa del girone vincendo le partite precedenti. Il match insi mette subito in discesa per gli uomini di Abate che vanno subito in vantaggio con il gol di Liberali, che all’ottavo, realizza una perla rientrando da destra e battendo il portiere del. Gli inglesi però reagiscono a colpo, e la pressione negli uomini di Abate inizia a calare. Nella seconda metà del primo tempo esce ilcon due piunizioni pericolose. L’intervallo arriva al momento giusto per il. ...