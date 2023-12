X Municipio | i canali Bagnolo e Dragoncello “liberati” dai rifiuti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ostia, 13 dicembre 2023 – Effettuati nei giorni scorsi dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord nel territorio del Xdi Roma due importanti interventi straordinari finalizzati a mitigare il rischio idrogeologico di aree altamente antropizzate. Il primo intervento è stato condotto nel sottopasso di via dei Romagnoli, via del Mare e via Ostiense sullo scolmatore del Canale. A seguito di segnalazioni e monitoraggi costanti, il personale consortile ha rilevato la presenza die potature, illecitamente gettati nel canale da ignoti, che avevano provocato un’ostruzione critica del sottopasso. Questo fenomeno ha innescato rigurgiti a monte e l’innalzamento del livello idrico nel tratto di canale di monte. Gli operai del Consorzio hanno prontamente risposto alla situazione, mettendo in atto un intervento tempestivo e ...