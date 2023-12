WWE | CM Punk e Seth Rollins salvano Raw | +25% nel quarto d’ora in cui si sono confrontati sul ring

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Incredibile dato dai rating dell’ultimo episodio di Raw. Lo show ha totalizzato una media di 1.466 milioni di spettatori, con 0.46 di key demo. Un dato in linea con gli ultimi, forse qualcosa meno, mentre balza subito all’occhio ilcon protagonistie CM. Secondo il report del sempre preciso Wrestlenomics, i quindici minuti con protagonisti il Visionary ed il Best in the World hanno sfiorato i 1.900 milioni di spettatori, con un impressionanterispetto ai quindici minuti precedenti. Al netto dell’assenza di pubblicità, il dato è incredibile, visto soprattutto che il main event tra Cody Rhodes e Shinsuke Nakamura ha totalizzato solamente 1.2 milioni di spettatori circa.

