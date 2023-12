WWE | Card di fuoco settimana prossima a NXT | continuerà il Breakout Tournament ma non solo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La WWE ha confermato diversi match per il prossimo episodio di NXT, che verosimilmente sarà l’ultimo dell’anno (quantomeno live). Già detto della difesa titolata di Dragon Lee contro un avversario da definire,anche l’NXTmaschile, con due incontri del primo round che andrà a concludersi. Ecco, qui di seguito, laaggiornata dell’episodio: NXT North American Championship: Dragon Lee (c) vs. Drew Gulak, Charlie Dempsey, Damon Kemp o Myles Borne Tiffany Stratton vs. Fallon Henley Hank Walker & Tank Ledger vs. Gallus (Mark Coffey & Wolfgang) Thea Hail & Jacy Jayne vs. Kiana James & Izzi Dame NXT Men’s: Lexis King vs. Dion Lennox NXT Men’s...

Wrestling, La Notte dei Campioni: grande show in arrivo nelle Marche, ospite l'ex WWE Chris Masters

...scontrarsi con l'ex stella dellaChris Masters in un main event senza esclusione di colpi: in palio anche il trofeo Richard's Mania . Il grande Wrestling arriva nelle Marche Previsti nella...

WWE: Nikkita Lyons sarà a NXT stanotte, la card aggiornata Zona Wrestling

WWE: Card finale di NXT Deadline 2023 Tuttowrestling

Due match titolati annunciati per New Year's Evil di NXT

La WWE inizierà sul serio il suo 2024, annunciando subito due importanti match titolati per il primo speciale di NXT dell'anno ...