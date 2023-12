Wout Poels attacca | “Solo 90 ciclisti alle Olimpiadi | ma c’è la breakdance | mi viene da piangere Riduzione ridicola”

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è uno dei grandi veterani del gruppo. L’olandese ha infatti compiuto 36 anni da poco e corre tra i professionisti dal 2009, togliendosi importanti soddisfazioni: ha vinto una Liegi-Bastogne-Liegi e tappe alla Vuelta di Spagna e al Tour de France (proprio nel corso di questa stagione). L’alfiere della Bahrain-Victorious parteciperà al prossimo Giro d’Italia con il dichiarato intento di imporsi in una frazione e completare così il tris di successi nei Grandi Giri. Il prossimo anno propone anche ledi Parigi 2024 e l’olandese non sarà probabilmente della partita, ma a GCN ha rilasciato un’intervista dai contenuti tutt’altro che banali proprio riguardo ai Giochi. Nella capitale francese, infatti, le Nazionali saranno composte da massimo quattro atleti (soltanto le prime cinque del ranking, l’Italia ne avrà soltanto tre ...

Vuelta 2023 tappa 20, Poels beffa Evenepoel nel giorno del trionfo di Sepp Kuss

L'ultima tappa della Vuelta prima della passerella di Madrid l'ha vinta, e anche questa in buona misura è una sorpresa. Non per la capacità dell'olandese di saper andar forte anche sugli ...

