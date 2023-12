Wonka | recensione | il futuro ha il cioccolato in bocca

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’ultima volta era successo con Klaus su Netflix. Guardi un film e hai la sensazione di averlo già visto. Non perché sia banale o prevedibile, ma perché ha un sapore familiare, un retrogusto rassicurante. Lo guardi e sai di essere davanti a un nuovo classico natalizio. Uno di quei film che inverrà guardato e riguardato, consumato all’infinito ogni volta che inizia dicembre. Almeno da chi avrà voglia di sentire un certo sapore in: quello dolce e smielato delle storie infarcite di buoni sentimenti. Per questo apriamo nostradicon un’avvertenza sulla scatola di cioccolatini: se state cercando il Willybizzarro, ambiguo e leggermente inquietante di Gene Wilder e Johnny Depp, cambiate fabbrica. Non siete nel posto giusto. Perché ildi Paul King è ...