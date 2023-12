Wonka | Paul King farebbe uno spin-off sull' Umpa Lumpa di Hugh Grant

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) "Lavorerei conogni giorno della mia vita": intervista a, regista di, in cui Timothée Chalamet interpreta un giovane e ancora ingenuo Willy. In sala dal 14 dicembre.l'ha fatto di nuovo: dopo Paddington e Paddington 2 ha regalato al mondo un'altra fonte di gioia:, prequel di La fabbrica di cioccolato, in cui scopriamo qualcosa in più sul giovane Willy, è proprio il film perfetto per le feste di Natale. Una storia per far star bene tutta la famiglia. In sala dal 14 dicembre,è un musical: già! Ci voleva quindi un protagonista in grado di cantare e ballare, non soltanto recitare. Timothée Chalamet si è rivelato una scelta perfetta: non soltanto ...