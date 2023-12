Wolf Man: Ryan Gosling rinuncia al progetto, Christopher Abbott star dell'horror diretto da Leigh Whannel

Ryan Gosling non sarà più il protagonista di, il film ispirato ai mostri della Universal, e al suo posto ci sarà Christopher Abbott . Il progetto sarà una co - produzione tra Blumhouse e Universal Pictures e la data di uscita nelle ...

Gli appassionati della Blumhouse erano sembrati più che entusiasti di vedere Ryan Gosling come nuovo protagonista di The Wolf Man. Qualcosa, però, sembra esser andato storto. L'attore, infatti, ha ...

Christopher Abbott (Poor Things, Kraven the Hunter) has officially signed on for Leigh Whannell's Wolf Man, a reimagining of the classic Universal monster movie. The actor replaces Ryan Gosling, who ...