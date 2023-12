William e Kate | la cartolina di Natale con i figli ha un dettaglio inquietante

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Belli, bellissimi. Impeccabili, come sempre. Nella foto in bianco e nero scattata in occasione del2023, i principi del Galles,, posano con i treGeorge, Charlotte e Louis e sono da copertina. Tutti in pantalone scuro e camicia bianca. Ma qualcosa non torna.Leggi anche:Middleton festeggia 40 anni con tre ritratti da futura Regina: il trionfo della Duchessa di Cambridge La foto, pubblicata sul profilo ufficiale dei Royal domenica scorsa, ha raggiunto oltre 2 milioni e 800mila like ed una pioggia di commenti di fan in adorazione che hanno apprezzato la semplicità della posa. Eppure, a ben guardare, nell’immagine manca qualcosa. Sì, perché evidentemente nell’effettuare ritocchi post produzione, il fotografo incaricato dello scatto, Josh Shinner, ha esagerato ...