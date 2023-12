William allaccia il grembiule e serve a cena beneficenza per Natale

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Durante una visita a sorpresa al The Passage Charity di Londra La famiglia reale è sempre più impegnata in opere di, soprattuto con l'avvicinarsi del. Dopo aver visto la principessa Kate alla Baby Bank di Maidenhead impacchettare, assieme ai tre figli, regali per i bambini bisognosi, tocca afare il volontario. L'erede