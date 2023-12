WFG Masters Curling | Italia Maschile e Femminile sconfitta all’esordio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Saskatoon – Inizio in salita per l’delnella prima giornata del WFGsul ghiaccio del Merlis Belsher Place di Saskatoon, in Canada. Nelle sfide d’esordio della terza tappa di Grand Slam l’formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) – con Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva – ha ceduto 5-4 alle coreane del Team Gim. Sfida equilibrata e combattuta che ha visto le asiatiche avere la meglio solo nel finale, quando nel settimo end Gim e compagne hanno optato per una mano nulla così da avvalersi del martello all’ultimo end. Sotto 4-3, le coreane hanno messo a referto le due marcature decisive per operare il soprasso e conquistare la ...

Homan steals game from Grandy for first win at WFG Masters

Thievery was the name of the game as Homan didn’t have last-rock advantage once against Vancouver’s Team Clancy Grandy but was able to steal a total of six points for a 6-1 win Tuesday afternoon at ...

WFG Masters 2023: Dates, schedule, TV channel, results for Pinty's Grand Slam of Curling event

This marks the third Pinty's Grand Slam of Curling event of the season and the second major in the 2023-24 season.