VOTI&STATS – Inter Real Sociedad | come valutare l’operato di Simone Inzaghi?

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I voti adopo il pareggio dell’con la, che vale il secondo posto del girone É stata una partita senza molte conclusioni in porta (15 complessive: 10 dell’e 5 della). Uno 0-0 dove i nerazzurri hanno proceduto a strappi, con folate ispirate soprattutto da Thuram e un assalto più convinto quando il tempo stava scivolando via; gli spagnoli, invece hanno mostrato una buonissima sicurezza nel palleggio: a fine gara il dato del possesso palla li ha visti prevalere con il 55,4%, ma dopo 35 minuti era registrato su un mostruoso 80%, il segno distava facendo girare a vuoto totalmente i padroni di casa, pur non riuscendo a spaventare Sommer. Il pareggio consegna ...