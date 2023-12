(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha fornito un’autentica prova di forza indimaschile e ha sconfitto l’con un secco 3-0 (25-21; 26-24; 25-20),ndo il sempre infuocato Podpromie. I dolomitici hanno surclassato il temibile avversario polacco e hanno così infilato laconsecutiva nella massima competizione europea, confermandosi al comando del gruppo B con 3 successi (9 punti). I Campioni d’Italia allungano nei confronti del(1, 3 punti), in attesa del risultato del confronto tra Tours (1, 3 punti) e Lubiana (ancora fermo al palo), e compiono un passo importante verso il primato nel raggruppamento che assicura la qualificazione ...

LIVE " Resovia - Trento 21 - 25 24 - 26 20 - 25: gironi Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Resovia -della Cev Champions League 2023/2024 dimaschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...

LIVE Asseco Resovia-Trento, Champions League volley in DIRETTA: trasferta dura in Polonia OA Sport

Volley, Trento espugna il Podpromie! Asseco Resovia battuto 3-0, terza vittoria in Champions League

Trento ha fornito un'autentica prova di forza in Champions League di volley maschile e ha sconfitto l'Asseco Resovia con un secco 3-0 (25-21; 26-24; 25-20), espugnando il sempre infuocato Podpromie. I ...

Volley, dopo il mondiale la Sir torna a pensare al campionato

I Block Devils, rientrati a Perugia nella tarda serata di lunedì dall’India, tornano oggi al PalaBarton per riprendere il proprio lavoro in vista dei prossimi appuntamenti di Superlega ed in particola ...