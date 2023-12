Volley | Piacenza vince in Champions League | Romanò e Lucarelli stendono Berlino | qualificazione riaperta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ilha sconfitto il Berlin Recyclings per 3-1 (25-23; 25-22; 22-25; 25-19) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella2023-2024 dimaschile. I Lupi si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaBanca, riuscendo ad avere la meglio in uno scontro diretto fondamentale in otticaalla fase a eliminazione diretta. I ragazzi di coach Andrea Anastasi si sono infatti issati al comando provvisorio della Pool C con 2 successi (6 punti), davanti all’Halkbank Ankara (2 vittorie, 5 punti) che domani sera incrocerà il Benfica. I tedeschi restano invece fermi a quota 1 vittoria (4 punti), mentre i portoghesi sono al palo. Ricordiamo che la prima classificata accede direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda dovrà ...

LIVE " Piacenza - Berlino 25 - 23, 25 - 22, 22 - 25, 15 - 11: gironi Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita- Berlino della Cev Champions League 2023/2024 dimaschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...

La Gas Sales gioca come sa e vince 3-1 IlPiacenza

Piacenza "abbatte" il muro di Berlino, Gas Sales vince 3-1 e vola in vetta al girone - piacenzasera.it piacenzasera.it

Scossone in casa Piacenza baseball

Nel 2024 Gianluca Marenghi non sarà più l'allenatore del Piacenza Baseball. Si separano le strade del tecnico piacentino e della società biancorossa al termine di un triennio che ha vissuto il momento ...

Champions, Gas Sales Daiko in campo contro Berlino (0-0) DIRETTA

CEV CHAMPIONS LEAGUE - FASE A GIRONI, POOL C - 3^ GIORNATA GAS SALES DAIKO - BERLIN RECYCLING VOLLEYS 0-0 (in campo) AGGIORNAMENTO PUNTEGGIO LIVE Così in ...