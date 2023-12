Volley | Milano annichilisce il Paok nell’andata degli ottavi di CEV Cup

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Prestazione da grande squadra e primo passo verso i quarti di CEV Cup per, che in una serata diversa dalle altreilSalonicco per 3-0 (25-21 25-22 25-19), ipotecando il passaggio del turno nella seconda competizione europea per importanza. Sede di gara insolita per l’Allianz, che per accordi di sponsor questa sera ha giocato in Sardegna, al PalaPirastu di Cagliari. La risposta del pubblico è stata meravigliosa, con un’atmosfera incandescente che ha trascinato la squadra di Piazza ad un importantissimo successo. Coach Roberto Piazza ha a disposizione tutti i suoi giocatori del roster fatta eccezione per il martello giapponese Yuki Ishikawa, ancora alle prese con un problema fisico.che quindi si presenta in campo con Matey Kaziyski e Osniel Mergarejo laterali, ...