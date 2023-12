Volley femminile | perché non ci saranno squadre italiane al Mondiale per club 2023

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Non cialperdi, che andrà in scena ad Hangzhou (Cina) dal 13 al 17 dicembre. Conegliano non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno: le Pantere sono infatte state eliminate ai quarti di finale dell’ultima Champions League (ko contro il Fenerbahce Istanbul) e dunque non hanno acquisito il diritto di partecipare alla kermesse, proprio come Milano (ko contro il VakifBank Istanbul) e Novara (uscita in semifinale contro l’Eczacibasi Istanbul). Conegliano ha vinto ilpernel 2022, ma non ha ricevuto una wild-card per difendere il titolo. Alla rassegna iridata parteciperano così le due compagini turche che in primavera si sono contese lo ...