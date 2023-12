Voli sospesi all’aeroporto di Ginevra per incidente

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) A quanto apprende l'Adnkronos non ci sarebbero morti o feriti, ma la pista è rimasta chiusa per due ore Iall'aeroporto disono attualmentea causa di unsulla pista. Non ci sono feriti. La pista è stata chiusa temporaneamente per una durata di almeno due ore. Ad affermarlo all'Adnkronos è