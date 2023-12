(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Iall'aeroporto disono attualmentea causa di unsulla pista. Non ci sono feriti. La pista è stata chiusa temporaneamente per una durata di almeno due ore. Ad affermarlo all'Adnkronos è l'aeroporto di. Le squadre dello scalo stanno intervenendo. Lo scalo parla di un aereo che si sarebbe impantanato. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

Voli sospesi all'aeroporto di Ginevra per incidente

A quanto apprende l'Adnkronos non ci sarebbero morti o feriti, ma la pista è rimasta chiusa per due ore Iall'aeroporto di Ginevra sono attualmentea causa di un incidente sulla pista. Non ci sono feriti. La pista è stata chiusa temporaneamente per una durata di almeno due ore. Ad affermarlo ...

Voli sospesi all'aeroporto di Ginevra per incidente Adnkronos

Voli sospesi all'aeroporto di Ginevra per incidente L'Identità

Voli sospesi all’aeroporto di Ginevra per incidente

(Adnkronos) – I voli all’aeroporto di Ginevra sono attualmente sospesi a causa di un incidente sulla pista. Non ci sono feriti. La pista è stata chiusa temporaneamente per una durata di almeno due ore ...

I regali più desiderati dai bambini per Natale, tutti i trend 2023

Le letterine per Babbo Natale sono sempre di più elenchi lunghissimi di regali precisi, a volte includono la marca del giocattolo e perfino dove trovarlo perché i sogni dei più piccoli sono fortemente ...