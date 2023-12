Volevo gareggiare ancora a Sanremo | cosa mi ha risposto Amadeus | sfogo clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Al Bano si confessa e lo fa in una lunga intervista con Hoara Borselli su Libero: "Fare l'ospite d'onore come ho fatto nella scorsa edizione è bello, ti fa capire che hai fatto una grande carriera, ma il Festival è la competizione. La trap pericolosa per i giovani? Si diceva lo stesso agli inizi di Celentano...". Poi lo stesso Al Bano parla del rifiuto del conduttore di: "al Festival del 2024, maha detto no". Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'intervista integrale di Hoara Borselli ad Al Bano