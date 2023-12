L'Uomo della domenica: "Gianluca Vialli - Confesso che ho vissuto"

Quasi fiero che il destino l'avesse scelto per non dargli, per testarne il carattere, la ... Come fosse lo stesso Luca a suggerirle: 'Secapire qualcosa di me non perdete tempo ad ...

"Volete la tregua Chiamate Hamas". L'ambasciatore israeliano mostra il numero di telefono Today.it

Fratture interne a Usa e Israele, ma la tregua è saltata «per colpa di Hamas» Il Riformista

Guerra Israele-Hamas, news. Onu approva risoluzione tregua, ancora no Israele e Usa. LIVE

Allerta Meteo a Roma: Vento e Pioggia in Arrivo, Durata e Zone Colpite

La città di Roma sta affrontando una fase di maltempo che non sembra voler dare tregua. Anche nella giornata di martedì 12 dicembre, la pioggia ha bagnato la Capitale, seppur con intensità variabile ...