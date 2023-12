Huawei Nova 12 Ultra: le specifiche trapelate includono un SoC Kirin 9000

Lesono continuamente in circolazione per quanto riguarda la serie Nova 12 ed una recente fuga di notizienoto ed affidabile informatore cinese Digital Chat Station ha fatto luce sulle ...

Voci del Mediterraneo, Giuseppina De Rienzo venerdì 15 al Tasso Gazzetta di Salerno

Busto: Aspettando il Natale, Voci del Rosa al Sacro Cuore Rete55

Su iPhone 16 torneranno le fotocamere allineate verticalmente, e c'è un motivo per farlo

Secondo recenti indiscrezioni, Apple starebbe testando due diversi design per il modulo fotocamera dell'iPhone 16, entrambi con disposizione in verticale per gli obiettivi. Il design finale non è anco ...

Yildiz, le voci mercato agitano i tifosi Juve: "Allegri, fallo giocare"

L'ultimo post Instagram del club bianconero, una foto del talento turco-tedesco, infiamma i fan: tutti i messaggi ...