Vira Carbone nega di aver visto Pierluigi Diaco che però sostiene il contrario | è giallo in Rai

Leggi su biccy

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)avrebbero di nuovo discusso nello studio di BellaMa’, anche se la conduttrice ha smentito non solo dici discusso ma addirittura dilo. In Rai è scoppiato un vero e proprio. Il tutto è successo in questi giorni fra Dagospia, FanPage e TvBlog. Ma ecco qua un rapido recap. Lo scorso 7 dicembre il sito Dagospia riporta di una scaramuccia fraavvenuta durante la registrazione della puntata di BellaMa‘. Un qualcosa di così spiacevole dacostretto la conduttrice a rifiutare di firmare la liberatoria per la messa in onda e di conseguenza la cancellazione della puntata. Tutto, secondo ...