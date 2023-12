Vincono i Tre Mida | le donne più sc***me? | Reazione a catena | un caso clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sono durate solo una serata, le Triade. Leila, Eleonora e Beatrice, diventate martedì sera campionesse di, hanno dovuto cedere il passo ad altri tre giovanissimi sfidanti, i Tre. Tutti e tre studenti di fisioterapia, Marco, Davide (il più apprezzato dal pubblico femminile e maschile, a giudicare dai commenti) e Jacopo conquistano lo scettro del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni e viene affibbiato loro pure il soprannome di "quote azzurre", considerando come da tempo mancassero campioni tutti di sesso maschile. I telespettatori che seguono la puntata in tempo reale su X, l'ex Twitter, notano subito un particolare: "Praticamente questi hanno due tipi di catene finali. Una per le squadre maschili e una per le squadre femminili. Forse perché pensano che le...