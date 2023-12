Video | L’ex flop del Manchester United segna un gol straordinario su calcio d’angolo mentre il suo vecchio club esce dall’Europa

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sito inglese:delAngel Di Mariaun raro gol direttamente sula stessa notte in cui la sua vecchia squadrapresto dalla Champions League. Angel Di Maria, exe ora giocatore del Benfica, ha messo in mostra le sue qualità duraturendo direttamente sunella partita di Champions League contro il Red Bull Salisburgo. La vittoria ha assicurato il posto del Benfica in Europa League. Di Maria, che ha avuto un periodo impegnativo al, ha dimostrato la sua abilità nella partita cruciale, aiutando il Benfica ad assicurarsi il margine ...