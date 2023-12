VIDEO | Alberto El Patron lotta nella palestra di un liceo

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Che l’ex WWEDel Rio (ora noto comeEl) sia un personaggio controverso è cosa ormai nota da anni. È altrettanto innegabile che in WWE sia riuscito a raggiungere importanti traguardi, ma ormai la sua carriera sembra essere in caduta libera. Il messicano non ha mai nascosto di voler tornare in WWE, ma la federazione sembra non avere intenzione di riprenderlo.di unLa carriera diElsembra essere in caduta libera. Sta facendo discutere unche circola in rete in cui lo si vede presenziare ad uno show in unadi, scenario ben diverso da quelli che era riuscito a raggiungere in WWE. Il ...