Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2023 ore 20 | 30

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)DEL 13 DICEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA A24-TERAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE, LA CIRCONE è REGOLARE IN DIREZIONEPERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA FIRENZE-PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO, VERSO LA CAPITALE RIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA, TRAFFICO SCORREVOLE IN USCITA NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA LUNGHE CODE DALLA-FIUMICNO ALL’AURELIA, IN INTERNA INFINE, IL TRASPORTO ...