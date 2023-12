Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)DEL 13 DICEMBREORE 19.35 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA SITUAZIONE DEL TRAFFICO DIVERSI INCIDENTI IN QUESTE ORE IN A1 ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA A24-TERAMO, IL TRAFFICO NON è Più BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PERMANGONO CODE SULLA A24-TERAMO UN INCIDENTE GENERA CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE, IN DIREIZONEPERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULA-FIRENZE, SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE ELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTRO INCIDNETE PROVOCA CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN USCITA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE SEMPRE PER UN INCIDENTE ...