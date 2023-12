Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)DEL 13 DICEMBREORE 18.05 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARALLENTAMENTI E CODE SULLE CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI A LA GIUSTINIANA SULLE FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTA A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA NEI DUE CASI FINO AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A TOR CERVARA, SEMPRE IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE UN INCDENE È LA CAUSA DELLE CODE TRA PISANA E AURELIA, IN INTERNA SEMPRE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO INCOLONNAMENTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA ANCHE IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLE METROPOLITANA ...