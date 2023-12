Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)DEL 13 DICEMBREORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA-FIUMICINO PER TRAFFICO CODE DA VIA NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA SUL RACCORDO POI IN INTERNA AUTO IN CODA TRA CASSIA E FLAMINIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMNETI E CODE TRA NOMENTANA E APPIA ANCHE TRA PISANA E AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALL’USCITA DELLA A24 SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA DA MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA CODE A TRATTI INERESSANO LA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE, IN TUTTI I ...