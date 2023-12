Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)DEL’13 DICEMBREORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE S ENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA DI VIA D IVERMICINO MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBAGNI NEI DUE SENSI RIMAMENDO IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA CASSIA SI STA IN CODA ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE PERXORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE ...