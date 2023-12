Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)DEL’13 DICEMBREORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE S ENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA PIN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBAGNI NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA CASSIA SI STA IN CODA ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE PERXORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA VIA PRINCIPE DI NAPOLI E VIA SETTEVENE PALO SECONDO T RONCO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral