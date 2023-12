Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)DEL’13 DICEMBREORE 10.20 CLAUDIO VELOCCI PERCORRENDO IL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZILE EST IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI MENTR IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN PROISSIMITA EI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA E MENTANA NELLE DU E DIREZIONI IN VIA APPIA TRAFICO RALLENTATO AF ALBANO TRA VIA CAIROL IE VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA ALTEZZA FRATOCCHIE DIREZIONE APPIA INFINE IN VIA DEI CASTELLINI A POMEZIA RALLENTAMENT IE CODE TRA VIA VMPOBELLO E VIA DI PRATICA NEI DUE SENSI DI M ARCIA Servizio fornito da Astral