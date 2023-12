Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)DEL’13 DICEMBREORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRAFIUMICINO ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITENINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA PARCO DE MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA STATALE FLAMINIA SI RALLENTA ALTEZZA MORLUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral