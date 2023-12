Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)DEL’13 DICEMBREORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACFORDO SANULARE C ODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZINENORD ETERAMOE E PIU AVANTI TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTENRA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA ED OSTIENSE SAUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE SULLAFIUMICO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADTROO DELLA MAGLIAN DIREZIONE EUR Servizio fornito da Astral