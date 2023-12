Via Santa Maria delle Grazie a Qualiano | divelto un altro pezzo di basalto

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Undisi è staccato in viaè la seconda volta che accade e nessuno fa nulla Undisi è staccato dal ciglio della carreggiata in via. Solo qualche settimana fa, una simile condizione causò seri danni ad una vettura che si accingeva a lasciare il parcheggio. Questa mattina registriamo l’analoga situazione e l’analogo pericolo. Ci domandiamo chi debba vigilare su il giusto andamento dei lavori e se queti ultimi siano svolti a rergola d’arte. Da come appare la sede stradale con in tombini che sono praticamente a quote tutte ...