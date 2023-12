Vestirsi con Irina Shayk | eccola con i look low cost

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Si può essere eleganti e cool senza spendere una fortuna? Pare proprio di sì, a giudicare daisfoggiati da. La top model è stata scelta da Zara per il lancio dei nuovi capi perfetti per le feste che stanno per iniziare, e lei come al solito è divina. Abiti leggeri e dalle linee morbide, completi maschili rigorosi e sensualissimi, scollature vertiginose e gambe nude: quelli che indossa sono una serie di outfit perfetti, sexy e soprattutto low. Stile perfetto e lowelegante in bluCertonon è una che disdegna il lusso, basti pensare alla Birkin Hermès con cui è stata paparazzata a New York. Ma anche la moda lowpuò fare al caso suo e gli scatti di cui è protagonista dimostrano che lo stile non è solo questione ...