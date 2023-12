Veronica Peparini | ipotesi operazione all’utero durante la gravidanza | “Non si sa come andrà”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è la coreografa ed ex insegnante di danza di Amici che insieme al suo compagno, Andreas Muller, ha deciso di raccontare ai propri follower tutti i momenti della suagemellare. Nel corso dell’ultima intervista rilasciata dalla coppia a Verissimo,racconta di avere unagemellare monocoriale biamniotica che potrebbe provocare una malattia chiamata trasfusione feto-fetale. Le bambine che porta in grembo condividono la stessa placenta, ma sono cresciute in due sacche diverse. Il rischio concreto è che una delle due piccole diventi ‘donatrice’ dell’altra e che quindi non cresca abbastanza, mentre l’altra potrebbe ricevere al contrario un doppio nutrimento. Per questo sta pensando di sottoporsi ad una...